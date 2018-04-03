اجتماع اللجنة العليا لمتابعة أداء الأعمال يؤكد أهمية إجازة الخارطة الاستثمارية بالبلاد

الخرطوم 3-4-2018م (سونا) - ترأس د. فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء بمجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمتابعة أداء الأعمال بالسودان، حيث أكد الاجتماع أهمية إجازة الخارطة الاستثمارية بالبلاد وإحكام التنسيق بين وزارة الاستثمار والولايات في إطار برنامج إصلاح أجهزة الدولة.

واستعرض الاجتماع تقارير لجان (التشريعات والقوانين، التقانة والمعلومات والقرارات والتوجيهات) والتي تضمنت تعديل بعض القوانين واللوائح الخاصة بمؤشرات أداء الأعمال وتفعيل تطبيقات الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات من خلال الربط الشبكي وتطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل عمل التجارة خاصة التجارة عبر الحدود وإصدار عدد من القرارات والتوجيهات لإنفاذ توصيات المصفوفة الموحدة لتحسين مؤشر أداء الأعمال بالسودان.

وأوصى الاجتماع بضرورة الإلتزام بتطبيق التقانات الحديثة تقليلاً للإجراءات والزمن والتكلفة المالية والقيام بزيارات ميدانية للوحدات والمؤسسات الحكومية لإنفاذ تطبيق خدمات المرشد القومي لأداء الأعمال إلكترونيا.