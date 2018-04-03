منتدى بالفاشر حول دور الشباب في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني‎

الفاشر 3-4-2018م (سونا) -أقامت منظمة الأجاويد للسلام والمصالحة بولاية شمال دارفور بالتعاون مع المركز الاقليمى للتدريب وتنمية المجتمع المدنى اقامتا اليوم بمقر الاتحاد الوطني للشباب بالفاشر منتدى حول دور الشباب فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى بمشاركة واسعة من عضوية الاتحاد والقيادات السياسية والتنفيذية بالولاية.

وأكد دكتور احمد ادم يوسف مدير منظمه الاجاويد للسلام والمصالحه الادوار الكبيرة التي يجب ان يضطلع بها الشباب فى إنفاذ مخرجات الحوار الوطنى والاسهام فى بناء السلام بالولاية ، مشيرا إلى ان منظمته تسعى لتحقيق السلام المستدام عبر رفع الوعي المجتمعي وذلك من خلال اقامة المنتديات والورش التدريبية لكل الفعاليات المجتمعية.

و تطرق رئيس الاتحاد الوطنى للشباب بالولاية فيصل عز العرب لدور الشباب فى البناء المجتمعى والاعمار مشيرا الى المشاركه الفاعلة للشباب فى كل المحافل الوطنية بالولاية ، مؤكدا عزم الاتحاد الوطني للشباب للمشاركة بكل فاعلية في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني.

إلى ذلك اوضح ممثل المركز الاقليمى للتدريب وتنمية المجتمع محمد اسماعيل محمد ان المنتدى يجئ ضمن سلسلة المنتديات التى يقيمها المركز فى اطار تذكير الشباب بمخرجات الحوار والادوار الوطنية التى يجب ان يضطلعوا بها من اجل المساهمه الفاعلة في مسيرة البناء والإعمار كاشفا عن حزمه من البرامج والمشروعات التدريبية للفعاليات المجتمعية الأخرى بالولاية.