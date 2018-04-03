عبد الرحمن الصادق المهدي يؤكد أن ولاية الجزيرة صمام أمان السودان

مدني 3-4- 2018م (سونا)- قطع اللواء ركن عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية أن ولاية الجزيرة صمام أمان السودان وأن الدكتور محمد طاهر ايلا والي الولاية (سد الفرقة).

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بودمدني الجمعية العمومية الأولي لتكوين المكتب التنفيذي لأصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة.

وأكد المهدي مضي الدولة قدما بالعمل وفق الإستراتيجية والمعلوماتية التي تعمل علي جمع القدرات وإحداث نقلة نوعية في شكل دوائر إقتصادية تفسح لحرية ممارسة النشاط وتحقيق الأهداف المحلية والدولية.

وأعلن المهدى رعاية الدولة واشرافها على تنظيمات المزارعين وجمعياتهم وعقد الأمل على مشروع الجزيرة أن يحقق آمال السودان عبر تنظيمات المزارعين في التوسع في المساحات المزروعة واستخدام التقانات الحديثة داعياً المكتب التنفيذي للبعد عن الجهوية والقبلية وتخصيص 30% للمرأة، لافتا إلى استمرار برنامج إصلاح الدولة وإصلاح الاقتصاد وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني ونقل تحايا رئيس الجمهورية لمواطني الجزيرة .

وأكد الدكتور محمد طاهر ايلا والي الولاية ان الحضور في القاعة يمثلون أكثر من 130 ألف مزارع بالولاية جاءوا عبر ديمقراطية وشوري وفهم ورؤية لافتاً لعودة صوت المزارعين للدفع في إستكمال نهضة مشروع الجزيرة مشيراً للإنتاجية العالية لمحصول القطن هذا الموسم لتعزيز جهود الدولة لعودة مشروع الجزيرة قاطرة للتنمية والإقتصاد الوطني مؤكداً أن هذا التنظيم مولود شرعي للولاية ويمثل آلية لجلب التقانة وتحقيق الصادر وإستكمال جهود حكومة الولاية للنهوض بالقطاع الصناعي .

ولفتت الدكتورة تهاني عمر تور الدبة وزير الدولة بوزارة العدل رئيس اللجنة العليا لتكوين تنظيمات المزارعين إلى أن نهضة مشروع الجزيرة تتحقق بوحدة الصف وتزكية المدخرات والتآزر .

وأكد الفريق محمد صالح حامد مسجل عام تنظيمات العمل أن تطوير الزراعة يتطلب تغيير قانون 1992م وتغيير العمليات الزراعية ومعالجة عيوب القوانين السابقة وتعزيز الإيجابيات منها وضرورة تحرير المزارعين بتوحيد هذة الجمعيات والتنظيمات للدخول لسوق الإنتاج والتصدير لافتا لعمل جميع دول العالم عبر جمعيات مهن متخصصة.

