د. فيصل حسن يطلع على مجمل الأوضاع بولاية النيل الأزرق



الخرطوم 3-4-2018م( سونا) -- اطلع مساعد رئيس الجمهورية د . فيصل حسن إبراهيم لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم حسين يس حمد والي ولاية النيل الازرق، على مجمل الأوضاع بالولاية وجهودها لتحقيق السلام والاستقرار .

وأوضح الوالي في تصريحات صحفية أن الولاية وحدت جبهتها الداخلية بمختلف أحزابها ومكوناتها الاجتماعية للعمل من أجل السلام .

وثمن الوالي قرار تمديد وقف إطلاق النار الذي يفسح المجال واسعا للانضمام لمسيرة الحوار .

وأضاف أن اللقاء تناول استعدادات الولاية لانطلاقة برامج العمل الصيفي للاتحاد العام للطلاب السودانيين بمدينة الكرمك..

ف ع