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أخبار محلية - سياسية

د. فيصل حسن يطلع على مجمل الأوضاع بولاية النيل الأزرق

التاريخ : 03-04-2018 - 03:06:00 مساءً

الخرطوم 3-4-2018م( سونا) -- اطلع مساعد رئيس الجمهورية د . فيصل حسن إبراهيم لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم حسين يس حمد والي ولاية النيل الازرق، على مجمل الأوضاع بالولاية وجهودها لتحقيق السلام والاستقرار .
وأوضح الوالي في تصريحات صحفية أن الولاية وحدت جبهتها الداخلية بمختلف أحزابها ومكوناتها الاجتماعية للعمل من أجل السلام .
وثمن الوالي قرار تمديد وقف إطلاق النار الذي يفسح المجال واسعا للانضمام لمسيرة الحوار .
وأضاف أن اللقاء تناول استعدادات الولاية لانطلاقة برامج العمل الصيفي للاتحاد العام للطلاب السودانيين بمدينة الكرمك..
ف ع
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