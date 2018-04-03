وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء يوجه بتفعيل دور مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة

الخرطوم 3-4-2018م (سونا) - وجه السيد/ عثمان أحمد فضل واش وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء بالارتقاء بمجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وتفعيل دوره في دعم قيم المجتمع والحفاظ على الحقوق العامة والمساعدة في تحقيق العدالة المنشودة في إطار الحيدة والشفافية التامة والحفاظ على أخلاقيات المهنة.

جاء ذلك لدى أداء القسم لأعضاء مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة اليوم الثلاثاء بمجلس الوزراء. ودعا سيادته إلى التنسيق مع الجامعات والمعاهد لتطوير مهنة المحاسبة حتى تصل للمستوى المطلوب فضلاً عن تطوير القانون ليفي كافة التطورات التي تطرأ على المهنة.

ومن جهة أخرى دعا السيد/ محمد حسن آدم أزرق رئيس مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة إلى الارتقاء بالمهنة وضبطها وفق معايير متفق عليها لارتباطاها بحقوق الناس.