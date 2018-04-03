اللجنة الفنية لقطاع الحكم والإدارة تستعرض عدداً من مذكرات التفاهم



الخرطوم في 3-4-2018م (سونا) - استعرضت اللجنة الفنية لقطاع الحكم والإدارة في اجتماعها اليوم الثلاثاء بمجلس الوزراء برئاسة السيد/ طارق حاج على الأمين وكيل شؤون رئاسة الجمهورية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط الاستراتيجي بين جمهورية السودان ودولة ليبيا، وتهدف إلى تعزيز العلاقات وتأطير المصالح المشتركة في كافة المجالات بين البلدين و تعزيز التعاون في التخطيط الاستراتيجي بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحقق المصالح الوطنية العليا في البلدين.

كما استعرض الاجتماع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية بجمهورية السودان ومكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية حول مكافحة الإرهاب والجريمة وتطوير التعاون الشرطي

وأمن الاجتماع على أهمية المذكرة في المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع قدرات الكوادر الوطنية بزيادة التدريب المتخصص لها في هذا المجال.

و ناقش الاجتماع تقرير أداء وزارات قطاع الحكم والإدارة الموحد للعام 2017م والذي تضمن محاور عمل القطاع من ترسيخ أسس الحكم الرشيد وتمتين الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بإرساء الأطر الدستورية والمؤسسية.

ف ع