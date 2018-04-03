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أخبار محلية - سياسية

رئاسة الجمهورية تُعيد مشروع قانون مجلس القضاء العالي لسنة 2018م للهيئة التشريعية

التاريخ : 03-04-2018 - 03:35:00 مساءً

الخرطوم 3-4-2018 (سونا) -أعادت رئاسة الجمهورية مشروع قانون مجلس القضاء العالي لسنة 2018 م للهيئة التشريعية القومية مرة أخرى لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير حوله، أودعه منضدة الهيئة الدكتور فضل عبد الله فضل، وزير رئاسة الجمهورية فى جلستها اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئه التشريعية القوميه .
واستعرض فضل المبررات وتجارب بعض الدول وكيفية تمثيل النائب العام والقانونيين دعما لتنسيق الأدوار بين المؤسسات العدلية.
من جانبه أعلن رئيس الهيئة التشريعية القومية عن تكوين لجنة طارئة برئاسة الدكتور محمد الأمين خليفة، نائب رئيس مجلس الولايات ومولانا أحمد محمد التيجاني، نائب رئيس المجلس الوطني رئيسا مناوبا وعضوية عدد من أعضاء المجلسين لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية حول مشروع القانون وتقديم تقرير للهيئة التشريعة القومية للتداول حوله.
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