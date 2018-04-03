وزير رئاسة مجلس الوزراء يودع منضدة البرلمان ثلاثة مشاريع قوانين



الخرطوم 3-4-2018 (سونا) - أودع الأستاذ أحمد سعد عمر، وزير رئاسة مجلس الوزراء في فاتحة أعمال الدورة السابعة للمجلس الوطني برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، منضدة المجلس ثلاث مشاريع قوانين شملت مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية لسنة 2018 ، مشروع قانون المجلس البيطري السوداني لسنة 2017 ومشروع قانون الجنسية السودانية لسنة 2018 والتي أحيلت للجان المختصة.

كما شهدت الجلسة إيداع مرسومين جمهوريين بالتصديق على الاتفاقية الثلاثية بين حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية تشاد ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللآجئين التشاديين الذين يعيشون في السودان لسنة 2018 واللآجئين السودانيين الذين يعيشون في تشاد لذات السنة إلى جانب المرسوم الجمهوري بالتصديق على الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) لسنة 2018م والمرسوم المؤقت لقانون جامعة السودان التقانية تعديل سنة 2018 .

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