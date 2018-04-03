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أخبار محلية - سياسية

أبو قردة يطمئن على ترتيبات انعقاد المؤتمر العام لحزب التحرير والعدالة بولاية الجزيرة

التاريخ : 03-04-2018 - 04:27:00 مساءً
مدني 3-4-2108 (سونا) - وقف بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة الإتحادي رئيس حزب التحرير والعدالة على ترتيبات الحزب بولاية الجزيرة لعقد مؤتمره العام .
وكشف أبو قردة في تصريح لسونا عقب مشاركته اليوم بمدني في اجتماع المكتب التنفيذي للحزب بولاية الجزيرة أن الهدف من الاجتماع الوقوف على ترتيبات الحزب لعقد مؤتمر الولاية خلال الأيام القادمة
وقال إن الإجتماع اطمأن على سير العمل التنظيمي وانتشار الحزب في محليات الجزيرة وموقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع إضافة لقضية تكوين المجالس المحلية بولاية الجزيرة باعتبارها الأقرب للمواطن وتتلمس همومه خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد وأعلن عن قيام ندوة سياسية عن الراهن السياسي في البلاد بمشاركة الأحزاب السياسية الأخرى بالولاية.
من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن عيسى عضو المجلس التشريعي القومي لحزب التحرير والعدالة إن زيارة رئيس الحزب للجزيرة جاءت في إطار التشاور حول قضايا الحزب ومتطلباته للمرحلة المقبلة من أجل تفعيل دوره السياسي ومشاركته في معالجة بعض القضايا التي تخدم الوطن والمواطن وأوضح أن من أبرز قضايا الاجتماع الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني كشريك أصيل في إتفاقية الدوحة ووثيقة الحوار الوطني وصولاً لانفاذ ما تبقى من مخرجات الحوار الوطني.
ولفت الدكتور عماد زكريا أمين التدريب بالحزب أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها وتحمل في طياتها عدة مضامين من أجل إيصال رسالة الحزب الرامية إلى دولة المواطنة وذكر أن هنالك دورة تدريبية لأعضاء المكتب التنفيذي للحزب بولاية الجزيرة حول الممارسة التنظيمية في مجال التخطيط والإدارة الأستراتيجية مشيرا إلى أن هذه الدورة هي واحدة من الحزم التي تستهدف كل أعضاء الحزب بالبلاد.
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