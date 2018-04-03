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أخبار محلية - سياسية

قرار جمهوري بتعيين رئيس للمفوضية القومية لحقوق الإنسان

التاريخ : 03-04-2018 - 04:36:00 مساءً
الخرطوم 3-4-2018 م (سونا) أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير اليوم قراراً جمهورياً بتعيين الأستاذة إيمان فتح الرحمن سالم رئيساَ للمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
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