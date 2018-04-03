رئيس القضاء يوجه القضاة بإعمال صوت القانون ضد كل من تمتد يده لمال الشعب وقوته او استغلال نفوذه



الفولة فى 3 -4 -2018 م (سونا) - وجه رئيس القضاء البروفيسور حيدر أحمد دفع الله ، القضاة بإعمال صوت القانون ضد كل من تمتد يده لمال الشعب وقوته او استغلال نفوذه .، مؤكدا أن القضاء سيكون حصنا منيعا ضد كل شبهة تنتقص من هيبته او تحط من قدره .

وتعهد لدى مخاطبته لقاء القضاة والعاملين بالجهاز القضائي بولاية غرب كردفان بالمضي قدما في بسط العدل وترقية الأداء القضائي وتحسين بيئة العمل بكل تجرد ونكران ذات .، وقال " إن تأسيس محكمة مكافحة الفساد سيعمل علي محاربة كل أنواع الفساد".

وقال البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء ان زياته لغرب كردفان تأتي بهدف الوقوف على أداء السلطة القضائية بالولاية، مبينا ان كل مؤسسات القضاء تحمل هم إقامة العدل بين الناس وتقوية سيادة حكم القانون وبسط الأمن وتمكين الإدارة الأهلية لتكون الذراع المساعد لإقامة العدل .

وقال رئيس القضاء إن تكريم رئيس الجمهورية ومنحه وسام الإنجاز للسلطة القضائية يجدد العزم على تطوير مقدرة القضاء وتميز منسوبيه بالتدريب والتأهيل من أجل تسريع وتسهيل إجراءات المتقاضين وحفظا للوقت والمال وترسيخا لقيم العدل .

واضاف "نتطلع لآفاق جديدة ومفاهيم شاملة لتطوير العمل ورسم ملامح المستقبل وزيادة البرامج التدريبية للقضاة والعاملين. وقد وعد بإكمال إنشاء المحاكم بكل محليات الولاية وإصدار أوامر التأسيس لها .

من جانبه أشاد الدكتور ابوالقاسم الأمين بركة والي ولاية غرب كردفان بزيارة رئيس القضاء للولاية، لافتا الى ان الزيارة تحقق مكاسب كبيرة للقضائية خاصة فيما يلي البنى التحتية وتقويم وتقييم الأداء.

وطالب بالانتشار في المحليات وإكمال حلقات القضاء ببعض الاداريات بجانب تمكين الإدارة الأهلية بالقانون وإعادة هيبتها .

أكد بركة التنسيق الجيد والتواصل بين الجهازين القضائي والتنفيذي وفق المطلوبات من أجل السلامة العامة وتأمين البلاد .وقال ان عملية جمع السلاح أسهمت بشكل كبير في تحقيق الأمن والاستقرار بالولاية الأمر الذي يتطلب توفير مؤسسات العدل في كل الولاية .

