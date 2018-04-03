مساعد رئيس الجمهورية يوجه بزيادة برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية التي تفيد الطلاب

الخرطوم 3-4-2018م( سونا) - وجه مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم الاتحاد العام للطلاب السودانيين بزيادة برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية التي تفيد الطلاب بصورة مباشرة.

واطلع لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم برئيس الاتحاد المهندس عمار علاء الدين على أداء الاتحاد خلال الفترة الماضية وخططه للعامين 2018 و2019م .

وأوضح رئيس الاتحاد في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول استعدادات الاتحاد لانطلاقة فعاليات العمل الصيفي للعام 2018م الذي يأتي تحت شعار ( الطلاب عقول مبدعة وسواعد منتجة ) بالتركيز على مشروعات الحماية الاجتماعية.

وقال إن مساعد رئيس الجمهورية وجه بقيادة عمل قاعدي للعمل الصيفي والتوجه نحو الريف حتى تتحقق الاستفادة المباشرة للمجتمع.

واشار رئيس الاتحاد الى تنظيم برامج في اطار العودة الطوعية لولايات دارفور والمناطق المتأثرة بالحرب لبث روح السلام والوئام والوفاق بين مكونات المجنمع.