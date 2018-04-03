ولاية كسلا تكمل ترتيباتها الإدارية والفنية للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الألغام

كسلا 3-4- 2018 (سونا) -أكلمت ولاية كسلا؛ كافة ترتيباتها الإدارية والفنية لإقامة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الألغام والذي سيتم من خلاله إعلان الولاية خالية من الألغام الأرضية المضادة للإنسان، وفي هذا الإطار أطلع والي كسلا الأستاذ آدم جماع آدم؛ وفد المركز القومي لمكافحة الألغام الزائر للولاية برئاسة اللواء طبيب أحمد البدوي محمود مسؤول التوعية ومساعدة ضحايا الألغام بحضور العميد ركن مهندس عامر عبد الصادق مدير المركز القومي لمكافحة الألغام وقائد الفرقة (11) مشاة ـ أطلعه على آخر الترتيبات والاستعدادات لإقامة الاحتفال وإعلان خلو الولاية من الألغام بتشريف من الفريق أول ركن علي سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع المسؤول الأول عن مكافحة الألغام الى جانب مشاركة سفراء من مختلف الدول والمانحين .

وثمن الوالي - خلال اللقاء - الجهود الوطنية ممثلة في المركز القومي لمكافحة الألغام؛ الى جانب دور المنظمات الأممية والمانحين لدعمهم ووقفتهم الكبيرة مع الولاية والحكومة السودانية في أمر إزالة الألغام التي اعتبرها من أكبر المهددات الإنسانية التي خلفتها الحروب التي شهدتها الولاية خلال السنوات الماضية، مشيرا الى الأضرار الاجتماعية الاقتصادية والآثار النفسية المترتبة من الألغام؛ الى جانب توقيفها لكافة مجالات العمل التنموي والخدمي.

وقال الوالي إن إعلان ولاية كسلا خالية من الألغام من شأنه الانفتاح على المواقع التي تأثرت بالحروب ومخلفاتها بمزيد من برامج التنمية وخدمة المجتمعات التي تحتاج الى وقفة كبيرة من كافة الجهات للقيام بها



من جانبه؛ أوضح رئيس الوفد الزائر أن الغرض من الزيارة المشاركة في الاحتفال الى جانب التفاكر مع قيادة الولاية حول التدابير والاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال الوفود وقيام الاحتفالية ونقلها للعالم أجمع عبر الوسائط الإعلامية لتأكيد اهتمام الدولة والولاية بمكافحة الألغام بالسودان؛ وعكس الوجه المشرق لتنفيذ السودان لبنود الاتفاقية الدولية في هذا الجانب وفق المعايير الدولية.