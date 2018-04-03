برلماني يطالب بالتعجيل بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد

الخرطوم 3-4-2018م (سونا) - طالب القيادي بالمؤتمر الشعبي رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان الدكتور بشير آدم رحمة التعجيل بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد الواردة بتوصيات الحوار الوطني؛ خاصة بعد إجازة قانونها من المجلس الوطني، مؤكدا تضمين المفوضية لقوانين إلغاء الحصانات لمحاسبة المعتدين على المال العام.

ودعا رحمة في تصريح (لسونا) إلى ضرورة سن قانون حرية المعلومات الذي يحقق الشفافية ويتيح للإعلام كشف الحقائق للرأي العام، مضيفا - في تعليقه على ما أعلنه أمس رئيس الجمهورية عن الحرب على الفساد - بأهمية إتاحة الحريات لنجاح سياسة محاربة الفساد وتقوية الأجهزة الرقابية المنتخبة ومنحها الثقة الكاملة لمحاسبة المفسدين، بالإضافة الى منح الصلاحيات للمراجعة القومية وأجهزة الجمارك والضرائب لاسترداد المال العام، لافتا الى العمل على تغيير ثقافة الأفراد عن إباحة المال العام وتحريمه بموجب الشرع.

ودعا رحمة الى تكوين المجلس القومي للسلام لتولي الشأن بخصوص تحقيق السلام الدائم والتفاوض مع الحركات المسلحة، مثمنا استتباب الأمن بولايات دارفور مؤخرا نتيجة لنزع السلاح الذي حقق الطمأنينة، مبينا أهمية تحويل معسكرات النازحين الى مدن ووضع الخيارات للنازحين بالعودة الطوعية.



وعن وقف إطلاق النار أكد أنها تتطلب خطوة استباقية بوقف العدائيات وتنفيذ ما ورد بخارطة الطريق المؤدي الى السلام الدائم ولرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإدخال الممانعين للحوار وإشراكهم في وضع الدستور بانتخابات 2020 لتحقيق الاستقرار السياسي .

وثمن رحمة دور السياسة الخارجية في حفظ الأمن والسلم وتحقيق سياسة حسن الجوار بما يحفظ مكانة السودان في المحيط الإقليمي والدولي، لافتا لضرورة حل كافة الخلافات مع دول الجوار بالتفاوض.