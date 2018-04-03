هيئة علماء السودان:خطاب الرئيس أمام الهيئة التشريعية عبر عن مطلوبات المرحلة

الخرطوم 3-4-2018م (سونا) - قالت هيئة علماء السودان إن خطاب السيد رئيس الجمهورية فى فاتحة أعمال الهيئة التشريعية؛ جاء قويا ومعبرا عن مطلوبات المرحلة،

وأضاف بروفيسور محمد عثمان صالح؛ رئيس الهيئة - فى تصريح (لسونا) - أن الخطاب أصاب ما يحتاجه

الوطن من هبة إصلاح ضرورية بعد تردي الأوضاع الاقتصادية بعوامل مختلفة أخطرها تفشى الفساد الذي طالما نبهنا على ضرورة محاربته بعدالة ناجزة.

وأكد صالح مطالبة الهيئة لرئاسة الجمهورية والهيئة التشريعية والقضاء والأجهزة العدلية الأخرى؛ ببتر الفساد والمفسدين وحسمهم بالأقوال والأفعال معا داعيا رئاسة الجمهورية للمتابعة اللصيقة لإنفاذ القرارات الإصلاحية فى الخدمة المدنية، وإعادة النظر فى الهياكل المهترئة وقبلها فى الأنظمة واللوائح، مطالبا الهيئة التشريعية الإسراع بإعادة النظر فى القوانين لا سيما القانون الجنائي؛ مع توسيع مفهوم مادة الفساد فى الأرض لتشمل الاتجار فى المخدرات وتهريب الثروة القومية والسرقات الجماعية من المال العام أو الخاص والنهب المسلح، كما طالب الجهاز القضائى والأجهزة العدلية الأخرى الأخذ فى الاعتبار أن عدم تشديد العقوبات كان من الأسباب المباشرة لتفشي الجرائم، وناشد صالح المحاكم - فى درجاتها المختلفة - مراعاة ذلك.

وطالب صالح السادة العلماء والدعاة بالتسديد والمقاربة من خلال المنابر والأجهزة الإعلامية؛ لجهة أن مسؤوليتهم كبيرة تجاه هذه القضايا، مستشهدا بالعديد من الآيات القرانية التى تدعو الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وتشير الى قدرة الله فى دفع الناس بعضهم ببعض لكي لا تفسد الأرض.