رئيس القضاء يفتتح رئاسة الجهاز القضائي بغرب كردفان

الفولة 3-4-2018م (سونا) -

افتتح رئيس القضاء البروفيسور حيدر أحمد دفع الله برفقة الدكتور ابوالقاسم الأمين بركة والي غرب كردفان رئاسة الجهاز القضائي بولاية غرب كردفان؛ الذي يعد من الصروح المعمارية المتميزة بمدينة الفولة والذي يجيء في إطار اهتمام السلطة القضائية ببيئة العمل وترقيتها.



كما افتتح رئيس الجهاز القضائي سكن العاملين؛ في إطار اهتمام وسعي الجهاز القضائي لاستقرار كوادره .

ولدى زيارته سجن الفولة استمع رئيس القضاء لشرح من مدير السجن الملازم أول عادل أحمد فرحين، مبينا أن السجن أنشئ في العام 1959 إلا أنه لم يشهد أي تطور طوال تاريخه وسعته 200 نزيل، وبه أكثر من 300 نزيل ويضم نزلاء من كل أنحاء الولاية والولايات المجاورة، مناديا بتوفير بعض الخدمات للنزلاء .

من جهته قال رئيس الجهاز القضائي بغرب كردفان مولانا محمد بله عليان إن الهدف من زيارة السجن الوقوف على أحوال السجن وإطلاق سراح عدد من النزلاء.



رئيس القضاء البروفيسور حيدر أحمد دفع الله فقال إن السجن إصلاح وتهذيب؛ مؤكدا إطلاق عدد من النزلاء المحكومين بأحكام قصيرة المدى، مشيرا لتشكيل دائرة من أعضاء المحكمة العليا برئاسته للنظر في هذا الأمر وسيصدر قرارا فيه .



والتزم رئيس القضاء بمعالجة مشكلة المياه بالسجن، داعيا النزلاء باتباع الطريق القويم والاستفادة من فترة السجن في حفظ القرآن الكريم وعلومه.



هذا وقد استمع رئيس القضاء ووالي غرب كردفان لقضايا عدد من النزلاء

كما تفقد مجمع محاكم الفولة ومكتب تسجيلات الأراضي والمحامين، ووقف على مهرجان التراث الشعبي الذي حوى عددا من الفقرات التراثية التي نالت رضا واستحسان كافة أعضاء الوفد الزائر .