رئيس مجلس الولايات يدعو لأخذ الحوار مسلكا لمعالجة القضايا

الخرطوم 3-4-2018 (سونا) - دعا الدكتورعمر سليمان آدم رئيس مجلس الولايات لأخذ الحوار مسلكا لمعالجة القضايا سعياً لتحقيق التوافق السياسي والاستقرار.

وأشارخلال خطابه أمام مجلس الولايات في فاتحة أعمال الدورة السابعة برئاسته اليوم إلى أن مناقشة عناصر التسوية السياسية لترجيح مصالح الشعب من خلال خيارات علمية لصنع وبناء السلام المستدام تتطلب السعي لإنهاء الحرب الدائرة الآن والوصول للسلام، مضيفاً أن الحرب أصبحت مفسدة وأصبح الحوار خياراً استراتيجياً لامناص عنه.

وقال د. عمر سليمان إن منهج الحوار هو الطريق الوحيد والصحيح لإنهاء الحرب والبداية في مسيرة برامج تحقيق السلام مؤكدا ضرورة أن تكون الحكومة الاتحادية حكومة رشيقة صغيرة الحجم وسريعة الاستجابة لحاجيات المجتمع ومقربة من الشعب، مطالباً بأن تكون حكومة مزيج من البرامج والسياسات التي تشمل السلطات الفيدرالية والولائية والمحلية؛ تسترشد بمبادئ الدستور الأساسية، مضيفاً أن التحدي يكمن في الوصول إلى هيكل اتحادي رشيق يتوافق مع مهام التخطيط الاستراتيجي والاختصاصات القومية الأشمل كالسياسة الخارجية والدفاع والمالية والنقد والحدود وحق اتخاذ التدابير والقرار الأعلى لدرء الطوارئ التي قد تعتري الولايات.

وطالب رئيس مجلس الولايات الحكومة الاتحادية بتولى سلطة تحقيق الغايات التى تنص عليها وثيقة الحقوق في الدستور، مناشداً المجلس بأن ينهض بمبادرة يطرح فيها عددا من القضايا وقضايا أخرى ذات أولوية.

هذا وتضمن خطاب رئيس المجلس الذي قدمه أمام المجلس نشاط المجلس في الفترة من يناير وحتى ابريل 2018 وتقريرا شاملاً للفترة السابقة من 2015 وحتى مارس 2018.

