الهيئة التشريعية القومية تتداول حول خطاب رئيس الجمهورية

الخرطوم 3-4-2018 (سونا) - بدأ أعضاء الهيئة التشريعية القومية اليوم التداول حول خطاب رئيس الجمهورية حول الأداء العام للدولة للعام 2017م الذي قدمه فى فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية.

وتطرق الأعضاء - خلال جلسة الهيئة اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر - الى أهمية إعلان رئيس الجمهورية لمحاربة الفساد فى جميع دواوين الدولة دعما للإصلاح، وأكدوا أن لا تنمية بوجود المفسدين، مشددين على قيام حملة شاملة لمحاربته وتفعيل قانون مفوضية مكافحة الفساد.

كما أمن الاعضاء على اهتمام رئيس الجمهورية بمعاش الناس، ودعوا الى أخذ توجيهاته مأخذ الجد، مشيدين بمبادرة الدستور الدائم للسودان، وأشاروا الى دعوة حملة السلاح للمشاركة فى الدستور الدائم وتجديد وقف إطلاق النار بسطا للسلام والأمن والاستقرار، وثمن أعضاء الهيئة دعوة رئيس الجمهورية لحملة السلاح بتحكيم صوت العقل والانضمام لمسيرة السلام وبناء الوطن، معربين عن سعادتهم بنتائج عملية جمع السلاح من المواطنين، وطالبوا بمشاركة الهيئة التشريعية القومية فى مفاوضات السلام استكمالا للحوار الوطني. ودعا الأعضاء الى الاهتمام بقضية حلايب وشلاتين والدفاع عنهما كجزء من أرض الوطن.

فيما قدم - خلال الجلسة - تقرير رئيس الهيئة التشريعية القومية حول نشاط الهيئة إبان توقف دورة الانعقاد السادسة فى الفترة من العاشر من يناير وحتى الأول من إبريل الحالي، شمل أعمال اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين ونشاط الشعب البرلمانية الوطنية؛ الى جانب النشاط الداخلي والخارجي والمشاركات العربية والأفريقية ومدى تطور العلاقات البرلمانية الثنائية، وأشار التقرير الى الخطوات التى اتخذتها الهيئة فى دعم ومساندة خطة الدولة لجمع السلاح.