ختام ورشة مشروع بناء السلام وفض النزاعات والتعايش السلمي بجنوب دارفور

نيالا 3-4-2018م (سونا) - خاطب الأستاذ الجار بشارة الجار وزير الحكم المحلي وتنمية الموارد البشرية بولاية جنوب دارفور ممثلاً للوالي؛ ختام ورشة مشروع بناء السلام وفض النزاعات والتعايش السلمي التي أقامتها منظمة دارفور لتمهيد السلام والتنمية - صندوق دارفور للسلام والاستقرار المجتمعي، استهدفت (90) مشاركا من سبع قرى بود هجام بمحلية الردوم استمرت ثلاثة أيام .

وقال الجار إن الولاية خرجت من نفق الحرب والاقتتال ويعمها السلام والأمن والاستقرار، مشيرأ الى أن توصيات الدورة تصب فى التنمية والاستقرار، مؤكدأ التزام حكومته برعاية التوصيات وتنفيذها، ولفت الجار الى أن دارفور - الآن - عادت الى سابق عهدها بالقرارالشجاع للسيد رئيس الجمهورية المشير البشير بجمع السلاح، وتابع ( جمع السلاح فاصل نهائي بين الحرب والسلام ونسير اليوم بأمن وأمان فى البوادي والفرقان والمدن لانخشي شيئ ) وكشف عن أنهم بصدد وضع مشروع قانون المجالس التشريعية المحلية منضدة المجلس التشريعي؛ بجانب مشروع قانون الإدارة الأهلية وقانون المحاكم الريفية ليتم إجازتها؛ الأمر الذى يساعد فى الاستقرار والتنمية، وأضاف نطمئنكم بأن التنظيم والترتيب الإداري الأهلي بالولاية يسير بخطى ثابتة نحو الأمام.

ودعا رئيس المجلس التشريعي بالولاية صالح عبد الجبار المشاركين فى الدورة الى نبذ الماضي والعمل على مساعدة النازحين فى معسكر عطاش بالعودة الى قراهم ومزارعهم، وناشد بمزيد من بسط هيبة الدولة وانفتاح الشرطة في تلك المناطق، لافتا الى أن الورشة تدل على اهتمام حكومة الولاية والمجتمع على تحقيق السلام، وأكد صالح أن جمع السلاح وقضية الاستقرار من أهم أولويات وبرامج حكومة الوفاق الوطني .