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أخبار محلية - سياسية

البشير يتسلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في القمة العربية والتمرين البحري

التاريخ : 03-04-2018 - 07:23:00 مساءً
الخرطوم 3-4- 2018م (سونا) - تسلم المشير عمر البشير رئيس الجمهورية دعوتين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تتعلق الاولى بدعوته للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في الرياض ودعوة اخري للمشاركة في التمرين البحري والذي تشارك فيه عدد من الدول العربية خاصة دول التحالف العربي.
جاء ذلك خلال لقائه مساء اليوم ببيت الضيافة بالسفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر والذي اوضح في تصريحات صحفية اهمية انعقاد القمة العربية، لافتا الى انها ستتناول العديد من القضايا التي تهم الأمة العربية والنظر في التحديات الكبيرة.
واشار السفير الى انه ستسبق القمة اجتماعات للخبراء ووزراء الخارجية لرفع التوصيات والقرارات للقمة العربية.
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