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الخرطوم تستضيف اجتماعات اللجنة الوزارية الثلاثية حول سد النهضة

التاريخ : 03-04-2018 - 08:34:00 مساءً
الخرطوم 3-4-2018م (سونا) - تستضيف الخرطوم في الفترة من الرابع إلى الخامس من أبريل الجاري اجتماعات اللجنة الوزارية الثلاثية حول سد النهضة والتي تضم وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات من السودان ومصر وأثيوبيا بحضور الفنيين من الدول الثلاث.

تأتي هذه الاجتماعات تنفيذا لموجهات القمة الثلاثية التي جمعت أصحاب الفخامة رئيسي السودان ومصر ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش أعمال القمة الأفريقية الأخيرة بأديس أبابا ،
ويهدف الاجتماع الوزاري إلى تعزيز التعاون والتنسيق حول قضايا المياه والتنمية تحقيقا لمصالح الدول الثلاث.

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