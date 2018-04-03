السودان، ليبيا، تشاد والنيجر يؤكدون العزم علي التعاون لتامين الحدود المشتركة

الخرطوم 3-4-2018م (سونا) - عقد اليوم الثلاثاء في نيامي عاصمة النيجر اجتماع وزراء الخارجية ، الدفاع ومديري الأجهزة الأمنية في السودان، ليبيا، تشاد والنيجر حول تحديات أمن الحدود المشتركة بين الدول الأربع.

وترأس الفريق أول ركن د. كمال عبد المعروف رئيس هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع وفد السودان الذي ضم كلا من السيد السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية، الفريق جمال عمر رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والفريق جلال الدين الطيب، نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، السفير عبد الرؤوف عامر مدير إدارة وسط وغرب إفريقيا بوزارة الخارجية والسفير زاهر عبد الفاضل القائم بالأعمال بسفارة السودان في بوركينا فاسو.

وقد أصدر الاجتماع إعلان نيامي الذي أكد عزم الدول الأربع على التعاون وإنشاء الآليات المناسبة والكفيلة بتأمين الحدود المشتركة ومكافحة الحركات المتمردة التي تتخذ من ليبيا مأوى لها، وبالإضافة إلى محاربة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والإتجار بالبشر والمخدرات وتهريب السلاح ، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع على مستوى الخبراء فى الثالث من مايو المقبل في إنجمينا لدراسة مسودة بروتوكول للتعاون الأمني بين الدول الأربع ليتم التوقيع عليه في وقت لاحق في الخرطوم.

وقال السفير عبد الغني النعيم، وكيل وزارة الخارجية، إن هذا الاجتماع المهم يمثل الإرادة القوية وتصميم الدول المعنية على العمل الجماعي لمواجهة المخاطر الناجمة عن الأوضاع فى جنوب ليبيا وبما يحفظ السلام والأمن والاستقرار الإقليمي.

