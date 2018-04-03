محمد الأمين خليفة :خطاب الرئيس البشير أمام الهيئة التشريعية جريء وواضح

الخرطوم 3-4-2018 (سونا) - وصف الدكتور محمد الأمين خليفة نائب رئيس مجلس الولايات خطاب الرئيس البشير أمام الهيئة التشريعية القومية في فاتحة اعمال الدورة السابعة بالجريء والواضح وانه خطاب من يريد أن يضع الأمور في نصابها.

وقال في تصريح لـ "سونا" إن هذا الخطاب الجريء يلقى بالعبء على أعضاء الهيئة التشريعية بان يوضع موضع التنفيذ من حيث التشريع والرقابة، مضيفاً أن الرئيس تحدث عن السلام الذي نريده في كل انحاء البلاد وانه قد طالت الحرب على ربوع الوطن، زائدا انه قد اتت البشريات تلوح في الأفق بعد جمع السلاح.

واوضح خليفة ان الخطاب عبر عن السلام تعبيراً واضحاً خاصة في موضوع اللاجئين والنازحين وتحقيق العودة الطوعية لهم بتهيئة البيئة والسلام لاستكمال العودة.

وأضاف خليفه ان الخطاب تحدث عن الاجراءات الاقتصادية، موضحاً أن الرئيس تحدث حديث الذي يريد أن يضع الأمور في نصابها، مبيناً أن الرئيس في خطابه قد تحدث عن الفساد واستشرائه بجانب تدهور العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية ، مشيراً إلى أنه تحدث بوضوح شديد عن المضاربين في العملة وعن الفساد والمفسدين، مضيفاً أن هذا له مابعده "ونريد أن نتبع هذا القول بالفعل وسنكون رقابة ومتابعة ليصل هذا الخطاب الى مراميه".

وقال نائب رئيس مجلس الولايات انه قد لا يتفق والخطاب عند الحديث عن الدستور و اجازته وقال انهم في حزب المؤتمر الشعبي يريدون ان يكون الدستور بعد الانتخابات وبعد أن تأتي الأوزان الحزبية وأن يجاز الدستور من داخل البرلمان التأسيسي.

وأشار خليفة إلى ضرورة عدم تبديد الجهود في وضع دستور آخر خلال هذه الفترة، قائلاً إن دستور 2005 كاف إلى أن يقودنا إلى انتخابات 2020م، موضحاً ضرورة بذل الجهد الفكري والعملي والتنفيذي في محاربة الفساد حتى ياتي الآخرون الحاملون للسلاح ويشاركوا في إعداد الدستور حتى لا يتحاجوا بان اهل السودان يضعون الدستور في غيابهم ثم يتمادون في وجودهم بالخارج.