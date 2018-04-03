رئيس الجمهورية يؤكد دعم الدولة للرياضة بما يحقق الأهداف الرياضية المنشودة



الخرطوم فى 3-4-2018 (سونا)

أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير دعم الدولة للرياضة بما يحقق الأهداف الرياضية المنشودة وإعلاء سيرة السودان في المحافل الرياضية إقليميا ودوليا معلنا رعاية الدولة للمنتخب الوطني للمشاركة في مونديال الدوحة.

وقال سيادته خلال لقائه مساء اليوم بمقر إقامته بالرياضيين ، بحضور وزير الشباب والرياضة عبد الكريم موسى ، أن واجب الدولة دعم الرياضية وتوفير كافة الإمكانات وتأهيل البنيات التحتية لقطاع الرياضة ، لافتا إلى أهمية الرياضة مضيفا أن الدولة تسعي لإقامة المدينة الرياضية المتكاملة مجددا ضرورة الاهتمام بالناشئين مضيفا أن الاهتمام بالمناشط الرياضية الأخرى غير كرة القدم مهم جدا

وأكد رعاية الدولة للمنتخب الوطني للمشاركة في مونديال الدوحة كأول دولة عربية تستضيف مونديال كأس العالم وقال " نريد رفع راية التحدي للمنافسة فى كأس العالم وسنعمل على توفير كافة الامكانيات له ، وأضاف البشير نوجه اللوم للهلال والمريخ في تدني مستوى اللاعبين نسبة لاحتكارهم للمواهب من اللاعبين لأسباب تنافسية.

ووجه البشير ولاة الولايات بإقامة ملاعب الخماسيات في الأحياء لمحاربة العديد من السلوكيات السالبة وسط الشباب ، والاستفادة من طاقاتهم وتوظيفها وترقية السلوك الرياضي ، كما طالب بالإهتمام بالرياضة المدرسية وتنمية مقدرات ومواهب الأطفال ، معلنا دعمه للرياضة النسوية .

وعا البشير الإعلام الرياضي إلى النقد البناء ومراجعة المواقف المتعصبة وقال " نحتاج للإعلام الرياضي المسؤول الموضوعي ليقدم الحلول لمعالجة الأخطاء

إلى ذلك أعلن القطاع الرياضي دعمه وترشيحه للمشير عمر البشير رئيس الجمهورية لدورة رئاسية قادمة للدور الكبير والدعم الكبير الذى ظل يقدمه رئيس الجمهورية لقطاع الرياضة فى البلاد

وطالب عدد من المتحدثون خلال اللقاء بضرورة توفير ميزانية للقطاع الرياضي ومراجعة القوانين والإهتمام بتأهيل البنيات الرياضية و الدورات المدرسية ،

فيما قدمت عدد من أوارق العمل وتضمنت الورقة الأولي إضاءة حول المنشاط الرياضية قدمها الدكتور صديق أحمد ابراهيم ، وورقة بعنوان (الرياضة النسويةـ الواقع والتحديات ) قدمتها الأستاذة ميرفت حسن ، وورقة بعنوان ( البنيات التحتية الرياضية ) قدمها السيد فياض إسماعيل ، وورقة بعنوان الإعلام الرياضي قدمها السيد أحمد محمد حسن ، فيما قدم الدكتور على قاقارين ورقة بعنوان المشاركات الخارجية )

