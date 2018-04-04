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أخبار محلية - سياسية

حزب الشرق للعدالة والتنمية: خطاب الرئيس أمام الهيئة التشريعية واف وضاف

التاريخ : 04-04-2018 - 09:24:00 صباحاً
الخرطوم 4-4-2018م (سونا) - وصف الدكتور عبدالقادر ابراهيم رئيس حزب الشرق للعدالة والتنمية خطاب الرئيس البشير أمام الهيئة التشريعية القومية في فاتحة أعمال دورة إنعقادها السابعة بانه واف وضاف وأشتمل على القضايا الرئيسة والمهمة.
وقال في تصريح لـ(سونا ) إن الخطاب ركز على تحديات المرحلة المقبلة ، مشيراً إلى أن القوى السياسية وحكومة الوفاق الوطني أمامها مرحلة مفصلية من تاريخ السودان.
وثمن سيادته ما ورد فى الخطاب بشأن الدستور والاعلان عن إطلاق مبادرة رئاسية وإشراك كل قوى المجتمع فى التداول حول الدستور الدائم الأمر الذى يؤدى الي الاستقرار والامن والسلام .
وأضاف أن خطاب الرئيس تناول الأزمة الاقتصادية ومعاش الناس، كما تطرق إلى محاربة الفساد والمفسدين الأمر الذى يقود الى تعافى الاقتصاد .
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