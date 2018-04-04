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أخبار محلية - سياسية

البشير يصل النيل الأبيض

التاريخ : 04-04-2018 - 09:26:00 صباحاً
ربك 4-4-2018م(موفد سونا)-وصل المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مدينة ربك حاضرة ولاية النيل الابيض في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يفتتح خلالها عددا من المشروعات التنموية والخدمية بالولاية بجانب مخاطبته اللقاءات الجماهيرية وعقد لقاءات مع الأحزاب السياسية بالولاية.
ويرافق رئيس الجمهورية في زيارته الدكتور فضل عبدالله فضل وزير رئاسة الجمهورية والفريق اول ركن عوض بن عوف وزير الدفاع والاستاذ حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي والأستاذ الطيب حسن بدوي وزير الثقافة ووالي الخرطوم الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين والاستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية ومدير عام مكاتب رئيس الجمهورية .
و كان في استقباله بمطار كنانه الدكتور عبدالحميد موسي كاشا و أعضاء حكومته والقيادات العسكرية
والتنفيذية والشعبية وقادة العمل السياسي بالنيل الأبيض .
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