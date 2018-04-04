الإدارة الأهلية بالنيل الأزرق تتسلم خمس عربات مكرمة من البشير

الدمازين 4-4-2018م ( سونا )- تسلمت الإدارة الأهلية بالنيل الأزرق اليوم خمسة عربات مكرمة من رئيس الجمهورية سلمها للادارة بالدمازين دكتور عبدالرحمن بلعيد نائب الوالي وزير الصحة.

وأكد بلعيد علي دور الادارة الاهلية في بسط الأمن وتحقيق السلام والاستقرار.

وقال ان الحكومة أولت الادارة الاهلية إهتماما مقدرا وذلك للاضطلاع بدورها المجتمعي لافتاً إلى أهمية الإدارة الأهلية في المرحلة القادمة .

وأشاد بمبادرة السيد رئيس الجمهورية ودعمه للإدارة الأهلية بالولاية بالعربات مؤكدآ أن ذلك يعد دليلا علي إهتمام الدولة بالادارة الاهلية وإعادتها لسيرتها الاولي وتعزيزها وتمكينها للمضي قدماً نحو غاياتها.

وجدد الفاتح يوسف حسن عدلان ناظر عموم قبائل الولاية حرص الادارة الاهلية بالولاية على ترشيح البشير في 2020 م لولاية قادمة لمواصلة مسيرته نحو إستكمال البناء والاعمار والتنمية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومطلوبات الوفاق الوطني.

تشير سونا الي أن الاسطول يحتوي على عربة لاندكروزر سلمت للمك الفاتح وأربعة بكاسي سلمت لمك فاذوغلي وقلي والكيلي وناظر قبيلة الأنقسنا.

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