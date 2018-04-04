الجاز : علاقات السودان مع دول البركس شهدت تطورا كبيرا

الخرطوم 4-4-2018م م(سونا) -عقدت اللجنة العليا للإشراف على علاقات السودان مع دول البركس اجتماعها الدوري اليوم بالقصر الجمهوري برئاسة الدكتور عوض الجاز نائب رئيس اللجنة .

وأكد الجاز في تصريحات صحفية أن علاقات السودان مع تلك الدول شهدت تطورا كبيرا سينعكس علي التطبيق العملي لما تم الاتفاق عليه من مشروعات .

وأشار الجاز الي أن الاجتماع تناول الاتفاقات التي وقعت بين الشركات السودانية والهندية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال مشاركة السودان في المنتدي الافريقي الهندي وفي إطار عضوية السودان في إتحاد الطاقات المتجددة .

ولفت الجاز الي وجود فريق من القطاع الزراعي الروسي في البلاد للعمل علي تطوير المنتجات الزراعية عبر الاستفادة من التقانة الروسية المتطورة في هذا المجال .

وقال إن السودان سيشارك في مؤتمر دول البركس الذي تستضيفه جنوب افريقيا يوليو المقبل .



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