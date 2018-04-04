رئيس القضاء يزور بابنوسة ويؤكد إهتمام السلطة القضائية بتهيئة بيئة العمل

الفولة 4-4-2018م(سونا )- قال البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء إن السلطة القضائية تعمل باستراتيجية أن تأتي العدالة لا أن يؤتي إليها .

جاء ذلك لدي مخاطبته اليوم بمدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان لقاء العاملين بالجهاز القضائي بالمحلية بحضور معتمد المحلية ولجنة الأمن وفعاليات مجتمع بابنوسة .

وقد طمأن الجميع بأن السلطة القضائية تعمل جاهدة من أجل ترقية الأداء وتهيئة بيئة العمل .

وكشف عن قيام برج العدالة بمدينة بابنوسة ضمن الخطط المدرجة وأستراتيجيات السلطة القضائية .

وأشاد بالتماسك المجتمعي الذي تعيشه مدينة بابنوسة مشيرا إلي أن الصراع القبلي بين الزيود واولاد عمران قد أزعج السلطة القضائية كثيرا وأن توقيع الصلح قد أوقف الدماء وأسس للسلام .

وأشاد رئيس القضاء بالإدارة الأهلية مبينا أن تقوية أدائهم يسهل من مهمة القضاء.

من جهته أكد المهندس ياسر محمد الحسن ممثل والي غرب كردفان على كامل الرضاء عن القضاء السوداني مشيدا بتماسك أجهزة السلطة القضائية وحفظها للقيم والأعراف وحفظ الأمن وبث العدل بين الناس.

وقال نأمل أن تخدم الزيارة العديد من قضايا العمل القانوني بعد خروج الولاية من دائرة الحرب والتحول نحو التماسك المجتمعي .

وذكر مولانا محمد بله عليان رئيس الجهاز القضائي بغرب كردفان أن الهدف من الزيارة هو الوقوف علي العمل القضائي والإداري بالولاية مشيدا بالحضور الذي شارك في استقبال رئيس القضاء.

من جهته أوضح معتمد محلية بابنوسة الأستاذ آدم عقيدات حمودي أن زيارة رئيس القضاء لبابنوسة تؤكد اهتمام السلطة القضائية بالعدالة وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون ونادي بتوسعة دائرة التقاضي والاهتمام بالبنى التحتية وتمكين النظام الأهلي .

وكان قد تحدث مولانا قيس البدري عبدالله قاضي المحكمة العامة ببابنوسة عن الدفعة المعنوية التى أحدثتها زيارة رئيس القضاء للولاية والمحلية وقال إنها تؤكد اهتمام السلطة القضائية بالعدالة فى المحليات ، مؤكدا أنه لا حياد عن درب العدالة وانجازها.

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