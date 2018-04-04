البشير يشهد تجسيد معركة الجزيرة أبا ويتسلم وثيقة عهد وميثاق من الأحزاب السياسية بالنيل الأبيض

كوستي 4 - 4 - 2018م ( سونا ) -شهد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بمنطقة غار الإمام المهدي بالجزيرة أبا تجسيد معركة الجزيرة أبا كأول معركة في تاريخ الثورة المهدية التي دارت بين الجيش البريطاني بقيادة الصاغ ابو السعود وقوات الامام المهدي في العام 1881 م والتي إنتصرت فيها قوات الامام محمد أحمد المهدي ، وشارك في تجسيد المعركة قيادة الفرقة 18 مشاه بكوستي.

وشارك بالحضور عدد من الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة والدكتور عبد الحميد موسي كاشا والي النيل الأبيض والقيادات التشريعية والسياسية والأمنية والفعاليات المختلفة .

ولدي مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد الذي أقيم بهذه المناسبة حيا رئيس الجمهورية جماهير الجزيرة ابا، وعبر عن شكره لوالي النيل الأبيض الدكتور عبد الحميد موسي كاشا لإعادة ذكرى معركة الجزيرة أبا التي تمثل إنطلاقة شرارة الثورة المهدية، ووصفها بالبقعة المباركة التي إختارها الامام المهدي لتنطلق منها الدعوة لكل أهل السودان .

كما تسلم رئيس الجمهورية وثيقة عهد وميثاق من أحزاب حكومة الوفاق الوطني التي عاهدت فيها رئيس الجمهورية على إكمال مسيرة الحوار الوطني.

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