بكرى يطلع علي خطة الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

الخرطوم 4-4-2018م(سونا) - إطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي ، علي خطة الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تشرف عليها وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية .

ووجه سيادته لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية مشاعر الدولب بالعمل علي إنهاء المشاورات حول برنامج الخطة لإجازتها خلال أبريل الجاري.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية إن النائب الأول أمن علي ضرورة إستمرار عمل الآلية الوطنية رفيعة المستوي من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السودان كالتزام سياسي وإرادة سياسية.

وأوضحت الدولب أنها أطلعت النائب الأول علي سير العمل في إعداد التقرير الطوعي الذي سيقدم للأمم المتحدة خلال المنتدي رفيع المستوي الذي سيشارك فيه السودان ضمن 48 دولة ستقدم هذا التقرير .

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