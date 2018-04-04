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أخبار محلية - سياسية

رئيس الجمهورية يتعهد بتوفير الخدمات الأساسية لمدينة الجزيره أبا لتصبح مدينة نموذجية

التاريخ : 04-04-2018 - 02:34:00 مساءً
الجزيرة أبا 4-3-2018م(موفد سونا)- تعهد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بتوفير كافة الخدمات الأساسية لمدينة الجزيرة ابا حتي تصبح مدينة نموذجية باعتبارها مدينة رمزية و تاريخية .
ووجه رئيس الجمهورية خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري اليوم بمدينة الجزيرة أبا ولاية النيل الابيض بتنفيذ مزيد من المشاريع التنموية و الخدمية التي تشمل المياه الصالحة للشرب و التعليم بمراحله المختلفة و الصحة و كهرباء لكل منزل .
وحيا رئيس الجمهورية مواطني الجزيرة أبا التى انطلقت منها الثورة المهدية كما أشاد بجهاز الأمن و المخابرات الوطني لانشائه استاد مدينة الجزيرة أبا و الذي افتتحه اليوم و طالب سيادته مواطني الجزيرة بتكوين فريق كرة قدم ينافس في الدوري الممتاز.
ووجه رئيس الجمهورية بإنشاء تجمعات للمشاريع الزراعية ،مشددا على أهمية تحقيقها و إدخال تقنيات حديثة لرفع مستوى الإنتاج الزراعي ، متعهدا برفع مستوى المعيشة لمواطني الجزيرة أبا كما وجه سيادته بتخطيط مدينة الجزيرة أبا و تأهيل متحف الجزيره أبا.
الي ذلك شهد رئيس الجمهورية تجسيد معركة الجزيره أبا التي نفذتها قوات الفرقة الثامنة عشرة مشاة .
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