د. فيصل يؤكد ضرورة حسم قضية الحرب والسلام بولاية جنوب كردفان

الخرطوم 4-4-2018م(سونا) - أكد مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون الحزبية دكتور فيصل حسن إبراهيم ضرورة حسم قضية الحرب والسلام بولاية جنوب كردفان واسهام

مختلف القطاعات في هذه القضية .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم وفدا من قيادات ولاية جنوب كردفان بحث خلاله سبل حسم قضية الحرب والسلام بالولاية .

ورحب د. فيصل بطرح الوفد مؤكدا أن السلام يمثل خيارا أساسيا للدولة مشيرا الي إعلان رئيس الجمهورية لأكثر من مرة لوقف إطلاق النار .

ودعا سيادته الي ضرورة إسهام مختلف القطاعات فى تنزيل أهمية تحقيق السلام على مستوي الجماهير والتأكيد على انه لا خيار آخر للسلام ووقف الحرب فى المنطقة وحث على ضرورة توجيه مشاعر الجميع نحو السلام .

وأشار السيد خيري القديل أرباب عضو الوفد عضو المجلس الوطني فى تصريحات صحفية عقب اللقاء الى ان اللقاء ناقش عددا من الرؤى لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة . وقال إننا تناولنا فضايا نعتقد انها تشكل قاعدة لاستدامة السلام والاستقرار في الولاية .

وأكد أرباب ان اللقاء يمثل أساسا لانطلاقة قوية لحشد إرادة المواطنين والتفاف الجميع حول ضرورة تحقيق غاية السلام بكردفان.