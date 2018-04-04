رئيس الجمهورية يفتتح عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بمحلية ربك

كوستي 4 ـ 4 ـ2018م ( سونا) - افتتح المشير عمر البشير رئيس الجمهورية خلال زيارته لولاية النيل الأبيض اليوم والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام عددا من المشروعات التنموية والخدمية التي تم تنفيذها بالجهدين الرسمي والشعبي ، برفقه دكتور عبد الحميد موسى كاشا والي ولاية النيل الأبيض وعدد من الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة المرافقين لرئيس الجمهورية والقيادات التشريعية والسياسية والأمنية ،

وافتتح سيادته استاد الجزيرة أبا الذي تم تشييده بتمويل من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بتكلفة خمسة مليارات جنيه ، كما افتتح مستوصف ابن خلدون الطبي ، والمرحلة الأولى من استاد ربك الدولي بتكلفة تجاوزت الـ (100) مليون جنيه ويسع لـ (25) ألف متفرج، وتم تشييده بمواصفات دولية تتوافق مع المعايير الدولية للاستادات،

كما تفقد السيد رئيس الجمهوربة مدينة ربك الطبية والتي تضم مستشفى أولاد جموعة التخصصي للنساء والتوليد ومستشفى عبد الباسط حمزة التخصصي للأطفال ومستشفى أولاد جموعة لغسيل الكلى، وافتتح أيضاً مجمع العمليات الجراحية بمستشفى ربك والذي يضم ثلاث غرف عمليات مزودة بأجهزة طبية متطورة تمكن من إجراء أكثر من مائة عملية خلال اليوم وغرفة للعناية المكثفة بتكلفة بلغت أكثر من اثني عشرة مليون جنيه، كما افتتح سيادته مركز التدريب المهني المتطور للكوادر الصحية بتكلفة ثلاثة عشر مليون جنيه ، وافتتح السيد رئيس الجمهورية المرحلة الأولى لطريق المشير البشير الدائري بربك بطول ثلاثة عشر كيلو و المرحلة الاخيرة من طريق كنانة ربك.

