وكيل وزارة الأعلام يقف علي استعدادات ولاية البحر الأحمر لإستضافة ملتقي وزراء الأعلام

بورتسودان 4 - 4 - 2018 م ( سونا ) -وصل إلى مدينة بورتسودان اليوم وكيل وزارة الإعلام السفير ياسر خضر مترئسا وفد اً من الوزارة بغرض الوقوف على استعدادات الولاية لاستضافة ملتقى وزراء الإعلام ومديري هيئات الإذاعة والتلفزيون بالمركز والولايات المزمع انعقاده الشهر الجاري .

ودخل الوفد فور وصوله في مباحثات مع وزير الإعلام بولاية البحر الأحمر د، فاطمه مصطفي وأعضاء حكومة الولاية ، حيث تم تدارس مقترحات وزارة الإعلام بشأن الملتقى واستعدادات الولاية لاستضافةالوفود المشاركة ،.

كما التقى الوفد وإلي البحر الأحمر الذي أعلن ترحيب ولايته باستضافة ملتقي وزراء الاعلام بالولايات لما له من أهمية كبري فى دعم أنشطة الولاية السياحية والإعلامية .

واجتمع وفد الوزارة مع أعضاء اللجنة العليا للإعداد للملتقى والتى تضم عدة لجان مقسمة علي المهام المختلفة ، وقدم وكيل وزارة الإعلام السفير ياسر تنويرا أوضح فيه أن انعقاد الملتقي يأتي فى إطار برنامج إصلاح الدولة ،منوها الى ان هناك عدة إشكالات برزت من خلال تطبيق تجربة الحكم الاتحادي بين المركز والولايات فيما يلي تبعية الهيئات الاعلامية وقوانينها وتقاطعات تبعية أجهزة البث وغيرها .

وقال ياسر إن الدولة تبذل جهودا مقدرة لتلافي السلبيات التى نتجت عن الممارسة العملية لتطبيق تجربة الحكم المحلي ، واثنى الوكيل على حكومة ولاية البحر الأحمر لجهودها في إخراج الملتقي بالصورة المطلوبة،،وفي ذات الإطار تفقد الوفد القاعات المقترحة لإقامة الملتقى ومقارنة سكن الوفود الي جانب مناطق البرامج المصاحبة .

