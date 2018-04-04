إجازة تشكيل اللجنة العليا الطارئة للرد على خطاب رئيس الجمهورية

الخرطوم 4-4-2018 م(سونا) -اجازت الهيئة التشريعية القومية في جلستها اليوم برئاسة دكتورة بدرية سليمان عباس نائب رئيس المجلس الوطني تشكيل اللجنة العليا الطارئة للرد على خطاب رئيس الجمهورية الذي قدمه امام الهيئة في فاتحة اعمال الدورة السابعة الاثنين الماضي.

وتم تشكيل اللجنة الطارئة برئاسة دكتور عمر سليمان آدم نائب الهيئة التشريعية القومية رئيس مجلس الولايات ودكتورة بدرية سليمان عباس نائب رئيس المجلس الوطني رئيساً مناوبا ودكتور ابراهيم يوسف هباني نائب رئيس مجلس الولايات رئيساً مناوبا وعضوية رؤساء لجان وآخرين من نواب الهيئة التشريعية القومية.

