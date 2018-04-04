وزير رئاسة مجلس الوزراء يشيد بأداء العاملين بالأمانة العامة للمجلس

الخرطوم في 4 - 4 -2018 م ( سونا) - أشاد وزير رئاسة مجلس الوزراء السيد /أحمد سعد عمر بأداء العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء والوحدات التابعة للوزارة، داعيا الى ضرورة الاستمرار على هذا النهج وذلك لبلوغ مراحل متقدمة من الجودة والتميز في أداء الأعمال. جاء ذلك لدى مخاطبته ظهر اليوم احتفال الأمانة العامة لمجلس الوزراء بيوم الخدمة العامة تحت شعار(الوظيفة مسؤولية وطنية وقيم راسخة نحو غد متميز ومستقبل أكثر تطورا) وذلك بحضور وزراء الدولة برئاسة مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء بالإنابة.

وأشاد بخطاب رئيس الجمهورية الذي قدمه في فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية في دورة الانعقاد السابعة، موضحا أنه يعتبر تهيئة لمرحلة مهمة وجديدة للبلاد في حلول مشاكلها الاقتصادية بمحاربة الفساد والمفسدين وتأمين عائد الصادر والسير قدما في عملية السلام بجانب إجازة دستور دائم ومواصلة دعم وإنزال مخرجات الحوار الوطني الى أرض الواقع من أجل استقرار وتقدم البلاد، مناشدا حملة السلاح بأن يلحقوا بمسيرة السلام والبناء من أجل غد مشرق.

وقد قدم تخلال الاحتفال ورقة بعنوان (رؤية الاستشراف والابتكار والاستراتيجية في الوظيفة العامة ) قدمها د/عباس كورينا الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي.