رئيس الجمهورية يجدد التزم الدولة بتطوير و تحديث القوات المسلحة

كنانة 4-4- 2018 سونا (موفد سونا)- جدد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير القائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة التزام الدولة بتطوير وتحديث القوات المسلحة وتهيئة بيئة العمل لها حتى تكون قوة ضاربة ورادعة و قادرة على حماية الحدود والتصدي لأي استهداف أو تآمر خارجي، مؤكدا اهتمامه بتمكين القوات المسلحة .

جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم ضباط وضباط الصف والجنود بقيادة الفرقة الثامنة عشرة مشاه بالقاعدة الجوية بمطار كنانة الدولي بولاية النيل الأبيض وبحضور وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف وقادة القوات المسلحة.

وأشاد الرئيس البشير بالتضحيات التي قدمها الشهداء والجرحى وقواتنا داخل وخارج الحدود. وجدد حرصه على تقوية القوات المسلحة بتوفير المعدات الحربية.

ودعا رئيس الجمهورية حملة السلاح للانخراط في مسيرة السلام والحوار. وتعهد بأن تظل مرتبات القوات المسلحة أعلى المرتبات وذلك لدورها في حفظ الأمن والاستقرار مع الأجهزة الأخرى .

و حيا البشير القوات المسلحة بصمودها ، مشيدا بسلاح المهندسين وإنشاء القاعدة الجوية بكنانة .

ومن جانبه أكد رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن عبد الفتاح محمد البرهان استعداد وجاهزية القوات المساحة لحماية السودان وأهله وتوفير الأمن والاستقرار في ربوعه .





