مشاعر الدولب تشيد بالجهود التي تبذلها منظمة بلان السودان بالاهتمام بالأطفال

الخرطوم 4-4-2018م (سونا) -أشادت الأستاذة مشاعر الدولب وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي بالجهود التي تبذلها منظمة بلان السودان في الاهتمام بالأطفال لا سيما الفتيات، و قالت خلال الحفل الذي نظمته بلان بفتدق السلام روتانا بمناسبة تدشين استراتيجيتها القطرية 2017-2022 ومرور أكثر من 40 عاما على عملها بالسودان قالت إن (بلان) استطاعت ووفق شراكات ذكية تحقيق التمكين المجتمعي التشاركي،

وهنأت بلان بتدشين استراتيجيتها القطرية، مؤكدة دعم ووقوف الوزارة مع كل برامجها التنموية .

وبدورها أشادت الأستاذة سعاد عبد العال الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة بلان العالمية في السودان لا سيما التركيز على الأطفال وتعليم البنات .

وأشارت إلى أنها دعمت كل برامج المناصرة التي قام بها المجلس القومي لرعاية الطفولة وأسهمت بشكل كبير في مناصرة القوانين التي من شأنها أن ترتقي بالأطفال .

و تعتبر من المنظمات التي تسعى دوما لبناء واحترام ودعم الشراكات الذكية، وقد دخلت في شراكات ذكية مع عدد من المؤسسات الحكومية على رأسهاالمجلس القومي لرعاية الطفولة.

دكتورة تابيتا بطرس شوكاي سفيرة السلام امتدحت الدور الذي تقوم به منظمة بلان تجاه الأطفال لا سيما تعليم البنات مع التركيز على مناطق النزاعات، ودعت (بلان) إلى مزيد من الإنجازات والشراكات .

وقالت إن الاستراتيجية القطرية لـ(بلان) ستجد كل الدعم وستصبح في المستقبل 100 مليون فتاة تدعو وتعمل من أجل السلام .

الأستاذ منير محمد المدير القطري لمنظمة بلان السودان أشاد بالحكومة والشعب السوداني للدعم والشراكة الشفافة على مدى السنوات الأربعين الماضية. وقال (إننا نتطلع إلى مواصلة شراكتنا خلال فترة الاستراتيجية الجديدة وما بعدها) ، مقدما تقديرا خاصاً للفتيات والفتيان والشباب داخل المجتمعات التي عملت منظمة بلان معهم خلال الفترة الماضية ومجتمعاتهم ومنظمات المجتمع المدني، وأضاف قائلا " إننا مدينون حقا لمانحينا السخيين على دعمهم وثقتهم المستمرة لنا لدعم وتحسين أوضاع الأطفال في السودان " .

وأوضح منير من خلال التقرير الذي قدمه ، أن منظمة بلان العالمية اعتمدت استراتيجيتها الخمسية 2017-2022 وأن الاستراتيجية القطرية تعتبر جزءا منها مع الهدف العالمي للوصول إلى 100 مليون فتاة لتكون قادرة على أن تتعلم ، تقود ، تقرر وتزدهر، مبينا أن الاستراتيجية القطرية لمنظمة بلان العالمية السودان تغطي فترة السنوات الخمس من يونيو 2017م - 2020 وسيتم توجيه أعمال بلان للسنوات الخمس المقبلة بالتوافق مع خطة الحكومة السودانية للتنمية وحقوق الطفل ، وكذلك أهداف التنمية المستدامة العالمية

وستركز تحديدا على حقوق الفتيات والفئات المستبعدة .

وقال منير إن الهدف الأساسي هو التأكد من أن " الأطفال والشباب يستطيعون تحقيق كامل إمكانياتهم داخل المجتمعات المحلية التي توفر الحماية وتحترم وتشجع المساواة للفتيات "

وجدد التأكيد أن الدولة شريك مهم في عمل المنظمة، مشيرا إلى أنه تم إجراء مشاورات مع وزارات التربية و التعليم الاتحادية والداخلية والصحة والشباب والمجلس الوطني والمجلس القومي لرعاية الطفولة ووحدات حماية الأسرة والطفل .

وأضاف منير قائلا إن منظمة بلان ستحقق هدفها من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخمس والتي تتمثل في أن يستكمل الأطفال المعرضون للخطر ولا سيما الفتيات والشابات ، التعليم الأساسي الرسمي الشامل والمراعي للنوع من أجل النجاح في الحياة وأن يصبح الشباب الضعفاء لا سيما الشابات (15-35 سنة) قادرين على اتخاذ القرارات بشأن حياتهم وقيادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمدنية لمجتمعاتهم، وأن يعيش الأطفال ولا سيما الفتيات والشابات ، في مجتمعات خالية من جميع أشكال العنف والممارسات التقليدية الضارة والتمييز بين الجنسين وأن يكونوا قادرين على اتخاذ قراراتهم الخاصة فيما يخص حياتهم ، وأن يتحصل الأطفال الضعفاء ولا سيما الفتيات دون الـ 5 سنوات على تربية واهتمام فعال لمنع ختان الإناث وزواج الأطفال والتصدي لهما ، وأن يعيش الأطفال المعرضون للخطر ، ولاسيما الفتيات في مجتمعات صامدة ، وأن يكون لديهم حرية الوصول الآمن للخدمات المنقذة للحياة أثناء الكوارث الطبيعية .

وأوضح منير أن تركيز منظمة بلان على الأهداف الخمس وبناء على سمعتها كمنظمة رائدة وشريك مفضل للإدارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية في تعزيز حقوق الطفل مع التركيز على تعزيز المساواة بين الفتيات وتمكين الشباب من بناء شراكات استراتيجية ودعم منظمات المجتمع المدني المحلية للعب دور أكبر في تقديم البرامج، مشيرا إلى أن المنظمة ستوسع برامجها إلى الولايات المتاخمة لعملياتها الحالية لتشمل ولايات البحر الأحمر وجنوب وغرب كردفان ، كما ستعزز المنظمة دعمها المتعلق بالاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية التي ترتبط بالتنمية .

عهد خالد رئيس البرلمان القومي للأطفال وجدت كلمتها الإشادة والتقدير من الجميع حيث هنأت القائيمن على منظمة بلان والشركاء على تدشين الاستراتيجية القطرية، مشيرة إلى أنها ستفتح آفاق المستقبل للأطفال. وقالت "فيكم الرجاء وفينا الأمل ، عليكم عناء البدايات وعلينا روعة النهايات ، اسمعونا وأعطونا الممكن نعطيكم المستحيل"

وأضافت قائلة من أبرز التحديات التي يعاني منها الأطفال في دول العالم الثالث والدول المنكوبة تتمثل في الاعتداءات الجنسية والقتل أثناء الحروب والتعرض لعصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية وتسخير الأطفال في أعمال غير مشروعة .

ودعت الجميع وخصوصا الحكومات لمزيد من الوقفات الجادة من كافة دول العالم لمساندة الأطفال والنساء ومحاربة العنف ضدهم لا سيما في مناطق النزاعات .

