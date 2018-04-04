ولاية كسلا تحتفل بخلوها من الالغام‎

كسلا 4-4-2018م( سونا)- امتدح الاستاذ آدم جماع والي ولاية كسلا جهود السودان لإحلال السلام فى كافة بقاع البلاد. وثمن اكتمال مشروع نزع الالغام واعلان ولاية كسلا خالية من الالغام .

جاء ذلك لدى مخاطبته بميدان الجمهوريةاليوم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الالغام وتسليم المناطق الخطرة المسجلة المعلومة بالولاية، كسلا خالية من الالغام تحت شعار ( معاً نحو سودان خال من الالغام ) بحضور وفد عالى المستوى من وزارة الدفاع والمركز القومى لمكافحة الالغام ووفد دبلوماسي رفيع ضم عددا من سفراء الدول بالخرطوم.

وقال جماع إن وجود الالغام فى السابق اعاق مشروعات التنمية والخدمات، مبيناً ان الولاية الآن ووفقاً لاعلان خلوها من الالغام تعلن عرض مشاريعها الاستثمارية للمستثمرين ،وحكومة الولاية على استعداد تام لتسهيل كافة المطلوبات .

واشاد جماع ببرامج التوعية التى نفذها المركز القومى لمكافحة الالغام وشركاءه بالولاية مماكان له الاثر فى تجنب المزيد من اصابات الالغام المتفجرة ،معرباً عن جهود وزارة الدفاع فى الجوانب الميدانية فى برنامج النزع والازالة والاجهزة الاخرى التى عملت على نشر الوعي المجتمعي. وقدم شكراً مقدراً للمانحين الذين ساعدوا الضحايا وبرامج دمجهم وتقديم الدعم لجميع متضرري الالغام ودعا جماع الى ضرورة المحافظة على السلام والامن وصونهما مبيناً ان الامان والاستقرار هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية المنشودة معرباً عن تقديره للجهود التى بذلت لاعلان خلو الولاية من الالغام .

واعلن الفريق اول ركن على محمد سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع ان الاحتفال باليوم العالمى يتزامن باعلان ولاية كسلا خالية من الالغام مستعرضاً الجهود التي بذلتها الدولة ووكالات الامم المتحدة والمانحين لإزالة الالغام واعرب عن شكره للدعم الذى قدمه المانحون لضحايا الالغام واسرهم شاكراً السفراء الذين شاركوا فى الاحتفال .

وامتدح المنسق العام للامم المتحدة بالسودان ماثيو هويلن جهود حكومة السودان في هذا الشأن ،وقال ان المناطق الخالية من الالغام تتيح فرصاً للمبادرات الانسانية والعمل التنموي وتسمح للاجئين والنازحين بالعودة الطوعية وحث المجتمع الدولي وحكومة السودان على المزيد من الالتزام تجاه قضية العمل ضد الالغام.

وقال القائم باعمال السفارة الامريكية رئيس مجموعة دعم مكافحة الالغام بالسودان استيفن هوكسس اننا نفذنا شعار العمل معاً لاجل الانسانية وحماية المواطنين من اخطار الالغام واستطعنا من خلال العمل المشترك الوصول الى الاهداف باعلان خلو ولاية كسلا من الالغام .

واشار سفير ايطاليا بالسودان فابريزو لوباسو الى الدعم الذى قدمته ايطاليا فى مكافحة الالغام بالسودان خاصة ولاية كسلا وستواصل دعمها لعمليات النظافة ومساعدة الضحايا بولايتى النيل الازرق وجنوب كردفان مشيراً الى الدعم المقدم من ايطاليا وقدره 500الف يورو .

واشاد سفير دولة اليابان بالسودان شيخنجي اورباشى بالتزام الحكومة السودانية بمعاهدة (اوتاوا ) لازالة جميع الالغام بحلول العام القادم مثمناً الجهود التى يبذلها برنامج الامم المتحدة والمانحين والمركز القومي لمكافحة الالغام مشيراً الى تخصيص اليابان لاكثر من ثلاثة ملايين دولار امريكى لانشطة برنامج الامم المتحدة لمكافحة الالغام خلال العامين الماضيين بالسودان معلناً عن دعم بلاده بمليون دولار امريكى لهذا العام .

واكد ممثل العون البريطانى بالسودان كريز بكروفت الالتزام بدعم مكافحة الالغام بولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق بمبلغ 5ملايين و600الف دولار امريكى وقال ان المملكة المتحدة صاحبة المبادرة فى اعلان تجريم الالغام التى وقعت عليها 162دولة وملتزمه بتسليط الضوء على الاضرار الانسانية للالغام .

واكد مدير مكتب الامم المتحدة لخدمات الالغام بالسودان حبيب الحق جاويد ان ولاية كسلا خالية من تلوث الالغام المعروفة وان نجاح برنامج الازالة يعد انجازاً كبيراً وخطوة للامام ويمثل 80% من ازالة جميع المناطق الملوثة بالالغام بالسودان معرباً عن شكره لكل البلدان الداعمه لازالة الالغام وقال ان هذا الاعلان يعد قصة نجاح لنا جميعاً ونفتخر به ونسعى لتحقيق انجاز مماثل فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق .

وقدم المدير العام للمركز القومى لمكافحة الالغام العميد ركن عامر عبدالصادق تنويراً شاملاً حول الجهود التي بذلت على المستوى القومي علاوة على نظافة 696حقلاً بولاية كسلا مما حدا باعلان ولايات الشرق الثلاث خالية من الالغام .