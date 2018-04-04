الساعة الآن اليوم آخر تحديث 07:32:00 PM

أخبار محلية - سياسية

د. مها الشيخ تطالب بإعادة النظر في مادة التحلل بقانون الثراء الحرام

التاريخ : 04-04-2018 - 06:45:00 مساءً
الخرطوم 4-4-2018م (سونا) - طالبت دكتورة مها الشيخ بابكر عضو المجلس الوطني بضرورة إعادة النظر في مادة التحلل بقانون الثراء الحرام، مضيفة أن المادة لا تسمح بالقوانين الرادعة.
وقالت مها لدى مخاطبتها اليوم جلسة الهيئة التشريعية القومية برئاسة دكتورة بدرية سليمان عباس نائب رئيس المجلس الوطني للتداول حول خطاب رئيس الجمهورية الذي قدمه في فاتحة أعمال الدورة السابعة، قالت إنه يجب المضي قدماً في محاربة الفساد وإعادة النظر في مادة التحلل لأن هناك ممارسات تم إدخالها المحاكم وحسمت بأمر التحلل، قائلة إن ذلك أثار في النفوس الغبن.
وأضافت عائشة الغبشاوي عضو المجلس الوطني أن الفساد صار بعبعا مخيفا، وأكدت ضرورة أن يضطلع المجلس بدوره في محاربة الفساد حتى ينعم الشعب بالحياة.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء