د. مها الشيخ تطالب بإعادة النظر في مادة التحلل بقانون الثراء الحرام

الخرطوم 4-4-2018م (سونا) - طالبت دكتورة مها الشيخ بابكر عضو المجلس الوطني بضرورة إعادة النظر في مادة التحلل بقانون الثراء الحرام، مضيفة أن المادة لا تسمح بالقوانين الرادعة.

وقالت مها لدى مخاطبتها اليوم جلسة الهيئة التشريعية القومية برئاسة دكتورة بدرية سليمان عباس نائب رئيس المجلس الوطني للتداول حول خطاب رئيس الجمهورية الذي قدمه في فاتحة أعمال الدورة السابعة، قالت إنه يجب المضي قدماً في محاربة الفساد وإعادة النظر في مادة التحلل لأن هناك ممارسات تم إدخالها المحاكم وحسمت بأمر التحلل، قائلة إن ذلك أثار في النفوس الغبن.

وأضافت عائشة الغبشاوي عضو المجلس الوطني أن الفساد صار بعبعا مخيفا، وأكدت ضرورة أن يضطلع المجلس بدوره في محاربة الفساد حتى ينعم الشعب بالحياة.

