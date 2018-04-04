الصادق الهادي يؤكد اهتمام الحكومة بتقدم مسيرة التنمية بالجزيرة أبا

الجزيرة أبا 4-4-2018م (سونا) - أكد الدكتور الصادق الهادي المهدي وزير تنمية الموارد البشرية اهتمام الحكومة بتقدم مسيرة التنمية في كافة المجالات بالجزيرة أبا مشيرا إلي قرار رئاسة الجمهورية رقم 12 للعام2017م بتكوين اللجنة القومية العليا لتطوير منطقة الجزيرة ابا التي تباشير أعمالها واجتماعاتها من أجل نهضة انسان أبا.



وقال الوزير خلال مخاطبته اليوم بالجزيرة أبا فعاليات تجسيد معركة الجزيرة أبا بحضور السيد رئيس الجمهورية والوفد المرافق له من الوزراء والقيادات والدكتور عبد الحميد موسي كاشا والي ولاية النيل الأبيض وأعضاء حكومته والأجهزة الإعلامية قال ان الجزيرة أبا تحتاج لخدمات في مجالات التنمية وتطوير

البنية التحتية ومعاش الناس وقضايا المياه والكهرباء بجانب قضايا الشباب.





واضاف الصادق ان حلبة الصراع في السودان والأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي لازمت البلاد منذ الاستقلال تحتاج إلي حوار ناجح مشيدا بالحوار الوطني الذي بادر به رئيس الجمهورية لتوحيد أهل السودان



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وقال الوزير رغم التحديات والصعوبات نعلن بأننا نقف معكم في خندق واحد من أجل الوطن والمضي به للإمام

وحيا رئيس الجمهورية ووالي النيل الأبيض والوزراء من أرض البطولات والتضحيات البقعة المباركة ارض الكرامة والسلام والاسلام التي ارتوت بدماء الشهداء والتي شهدت

انطلاقة الثورة المهدية.

ووعد الصادق بإكمال المسيرة المباركة محبة واقتداء وقول وفعل منهجا ورسالة وراية شامخة للدين والوطن مبينا بأن أهل الجزيرة أبا لم يمارسوا عقوق الوطن ولم يبيعوا المواثيق مطالبا بأن تتقدم المسيرة المباركة علي خطى التنمية



مؤكدا ان الجزيرة أبا التي قدمت الشهداء تمضي بعزيمة وأمل لترتقي لمصاف المدن الحديثة وان تكون عروس المدائن.