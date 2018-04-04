وفد الامم المتحدة والاتحاد الافريقي يتعرف على اثر بقاء او خروج بعثة يوناميد من ولايات دارفور

الفاشر 4ـ4ـ 2018م (سونا) - اطلع الوفد المشترك للامم المتحده والاتحاد الافريقى الخاص بمتابعة تنفيذ استرتيجية خروج بعثه اليوناميد لدي زيارته اليوم الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور ولقاءه والي الولاية بالانابة محمد بريمة حسب النبى اطلع على مجمل الاوضاع الامنية والانسانية بالولاية وتعرف على اثر بقاء او خروج بعثة اليوناميد من ولايات دارفور .

واكد الوالى بالانابه في التنوير الذى قدمه للوفد بحضور اعضاء لجنة امن الولاية ان الاوضاع الامنية والانسانية بالولاية تشهد استقرار تاما بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها حكومة الولاية خلال الفترة الماضية مشيرا في ذلك الي خلو الولاية من الحركات المسلحة بجانب قيام حكومة الولاية بفتح مراكز الشرطه ومكاتب النيابات العدلية بكل مناطق الولاية لبسط سلطة الدولة والقانون وتوفير العدالة ، واردف بريمة ان حكومة الولاية تعمل حاليا لمعالجه اثار الحرب ودعم التصالحات المجتمعية و محاربه كافة الظواهر السالبة المتمثلة فى انتشار المخدرات والاتجار بالبشر مثمنا التعاون الكبير بين الحكومة وبعثه اليوناميد بالولاية خلال المرحلة الماضية ، واكد بريمة ان خروج بعثه اليوناميد من ست محطات بالولاية لم تؤثر على الولاية مطلقا ،مطالبا الامم المتحدة والاتحاد الافريقى بدعم مشاريع التنمية والاعمار ودعم برنامج العودة الطوعية مشيرا في ذلك الى ان حكومه الولاية قامت بتشكيل لجنه عليا لمتابعه قضايا العودة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين.

الي ذلك اكد كل من مدير شرطه الولاية ومدير جهاز الامن والمخابرات ورئيس النيابه العامه ان الولاية تنعم بالامن والاستقرار ولم تسجل بلاغات او احداث مخله بالامن والاستقرار خلال الفترات الماضية مشيرين الى ان المحطات التى خرجت منها اليونامد مستقرة وامنه وان الاجهزة الامنية تعمل فيها بتناغم تام من اجل بسط هيبه الدولة وتوفير الامن والاستقرار للمواطنين .

وكانت رئيسة وفد الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المعني بمتابعة تنفيذ استرانيجية خروج اليوناميد من دارفور مانيلا ساندره قد اوضحت ان الغرض من زيارتهم الي الولاية هو الوقوف على القضايا الامنية والانسانية وطرح رؤية الامم المتحده الخاص ببعثه اليونامد فى ولايات دارفور مؤكدة دور الامم المتحده فى دعم السلام والاستقرار والمساهمه فى معالجه اثار الحرب عبر مؤسساتها المختلفة التى تعمل بالولاية.