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فرنسا تقلص عدد نواب البرلمان بنحو الثلث

التاريخ : 04-04-2018 - 08:20:00 مساءً
باريس 4-4-2018م(رويترز)- قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إن باريس ستخفض عدد المشرعين بنسبة 30%، وسيجري انتخاب 15% من أعضاء البرلمان عن طريق نظام التمثيل النسبي في الانتخابات التشريعية عام 2022.
وأفاد إدوارد فيليب، اليوم الأربعاء، بأن مشروعات القوانين هذه قد تسهم في تحديث كبير للحياة السياسية والبرلمانية بروح المسؤولية والتمثيل والكفاءة.
وتتماشى هذه الإجراءات إلى حد بعيد مع وعود ماكرون الانتخابية، وتأتي نتيجة اتفاق بين حكومته التي تمثل تيار الوسط ومجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة، ودعمه ضروري لإقرار الإصلاحات.
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