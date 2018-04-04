وزير الخارجية يستقبل الوفدين المصري والإثيوبي المشاركين في الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة

الخرطوم 4-4-2018م (سونا) - استقبل وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور ووزير الري والموارد المائية والكهرباء الأستاذ معتز موسى عبد الله والمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول(امن) مهندس صلاح عبد الله محمد صالح الوفدين المصري والإثيوبي المشاركين في الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة الذي كانت القمة الثلاثية باديس أبابا قد وجهت بعقده ترسيخا للتعاون في مجال المياه بين السودان ومصر وإثيوبيا.

وقد وصل الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية السفير سامح شكري يرافقه وزير الري د. محمد عبد العاطي والمدير العام لجهاز المخابرات العامة بالوكالة اللواء عباس مصطفى كامل ، بينما ترأس الوفد الإثيوبي وزير الخارجية د. ورقينا قبيو يرافقه وزير الري د. سليشي بيكيلي ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات.

ويهدف الاجتماع الذي سيبدأ بفندق كورنثيا صباح غد الخميس ، إلى بحث السبل المفضية للاستفادة من الموارد المائية الهائلة لتكون قيمة مضافة من أجل التنمية في الدول الثلاث، وليس مصدرا للنزاع والاختلاف.

