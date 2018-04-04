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أخبار محلية - سياسية

وفد من الخارجية الامريكية يقف على الاوضاع الامنية والانسانية بجنوب دارفور

التاريخ : 04-04-2018 - 09:58:00 مساءً
نيالا فى 4/4/2018 (سونا) - قال والي ولاية جنوب دارفور المهندس آدم الفكي أن زيارة وفد من الخارجية الامريكية للولاية بغرض التعرف على الاوضاع الامنية والاستقرار.
وقال الفكي في تصريح ل(سونا) اليوم بنيالا إنه اطلع الوفد على مجمل القضايا الامنية بالولاية والاستقرار والامن الذي تشهدهاالولاية بجانب عملية جمع السلاح والسلم الاجتماعي بين السكان.
من جانبه أشاد رئيس وفد الخارجية الامريكية روبرت تون بتجربة الولاية في السلام الاجتماعي والعودة الطوعية والخطط القديمة و المقترحة لاعادة النازحين لقراهم الاصلية أو إيجاد مقترحات بديلة مبديا إعجابة بتجربة العودة الطوعية بالولاية.
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