انضمام 26فرد للمؤتمر الوطني بولاية جنوب كردفان

كادقلي 4-4-2018م ( سونا) اعلن 26فرد انضمامهم لحزب المؤتمر الوطني بمحلية الدلنج بولاية جنوب كردفان، وادوا قسم الولاء بامانة المؤتمر الوطني بالمحلية بحضور الاستاذ الامين عدلان نائب رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية الذي اكد في كلمته خلال مخاطبته المنضمين سعادته بهذه الكوكبة التي جعلت من المؤتمر الوطني قاعدة للانطلاق نحو العمل السياسي، واعرب عن شكره لامانة اصحاب العمل علي هذا الجهد المقدر.

وفي السياق قال الاستاذ اسماعيل الفضل الامين السياسي للمؤتمر الوطني بمحلية الدلنج ان المؤتمر الوطني حزب رائد يتطلع الي واقع سياسي متميز من خلال كوادره التي تعمل من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار وتقديم تجربة سياسية ناضجة مرحبا بهذه الكوكبة الجديدة،.

وأشار امين امانة اصحاب العمل عمر برهان الي اهمية العمل التنظيمي عبر تفعيل الامانات بجانب العمل وسط المجتمع من أجل اكتساب مزيد من العضوية، واضاف ان امانته ماضية في العمل السياسي من اجل النهوض بالحزب.

