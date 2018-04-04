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أخبار محلية - سياسية

رئيس الجمهورية يؤكد جاهزية القوات المسلحة و قوات الدعم السريع و الاجهزه الامنيه في حماية البلاد

التاريخ : 04-04-2018 - 11:04:00 مساءً
ربك 4-4-2018 م (موفد سونا) -اكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير جاهزية القوات المسلحة و قوات الدعم السريع و الاجهزه الامنيه الاخري في حماية البلاد من كل متربص و خائن و قلل سيادته ( من الذين يرتزقون من فتتات الدول الخارجية و لا يريدون للسودان الاستقرار) .
و اشاد رئيس الجمهورية لدي مخاطبته اللقاء الجماهيري مساء اليوم باستاد ربك بجهود حكومة النيل الابيض في تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية ،مشيرا بان برنامج الحكومة يستهدف المواطنين بشكل مباشر و يعمل على توفير كل احتياجات و متطلبات مواطني الولاية .
و شدد رئيس الجمهورية بحسم المفسدين و الفساد بالبلاد و العمل علي استرداد كل الأموال الذي أخذت دون وجه حق لافتا بان الشريعة الإسلامية يعني أن تكون عدالة في الثروة و السلطة و في الخدمات ، كما حيا رئيس الجمهورية مواطني ولاية النيل الابيض لمساندتها حكومة الولاية في تنفيذ المشاريع التنموية ، مشيرا الي ان موقع ولايه النيل الابيض استراتيجي و تزخر بموارد هايله ، داعيا الي ضرورة الاستفادة منها لصالح المواطن خاصه المشاريع الزراعية ، و قال إن الدولة تسعي لتحسين الوضع المعيشي للناس.
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