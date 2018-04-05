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رئيس سيراليون الجديد يؤدى اليمين الدستورية

التاريخ : 05-04-2018 - 07:22:00 صباحاً
فريتاون 5-4-2018م (ورويترز) -أدى جوليوس مادا بيو، رئيس سيراليون الجديد، اليمين الدستورية، فى العاصمة "فريتاون"، وسط احتفالات ضخمة فى بلاده عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وانتخب جوليوس مادا بيو، مرشح أكبر أحزاب المعارضة فى سيراليون، رئيسا للبلاد بعد فوزه فى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على مرشح الحزب الحاكم، كما أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات الأربعاء.
وقال رئيس المفوضية محمد كونتيه ان بيو، العسكرى السابق الذى تولى قبل 22 عاما رئاسة البلاد لفترة وجيزة إثر انقلاب عسكري، حصل فى الدورة الثانية التى جرت السبت على 51,81% من الأصوات مقابل 48,19% حصل عليها سامورا كامار وزير الخارجية والمالية السابق الذى رشحه كل من الحزب الحاكم "مؤتمر عموم الشعب" والرئيس المنتهية ولايته ارنست باى كومورا.
وما أن أعلنت النتائج حتى علت صيحات الفرح في وسط العاصمة فريتاون، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

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