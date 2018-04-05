إسبانيا: نأمل فى إبرام اتفاق مع بريطانيا بشأن جبل طارق قبل أكتوبر المقبل

مدريد 5-4-2018م (رويترز) - أبلغ وزير الخارجية الإسبانى ألفونسو داستيس رويترز ، الأربعاء، أن إسبانيا تأمل فى إبرام اتفاق ثنائى مع بريطانيا بشأن جبل طارق قبل أكتوبر كى لا يعرقل عدم التوصل لمثل هذه الخطوة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد يعطل عدم التوصل لاتفاق بشأن جبل طارق، وهى أرض بريطانية على ساحل إسبانيا الجنوبي، فترة انتقالية مقررة مدتها 21 شهرا لبريطانيا فى أعقاب انسحابها الرسمى من الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس 2019.

ومن المقرر أن تغادر منطقة جبل طارق إلى جانب المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبى فى ذلك التاريخ، بيد أن 96 فى المئة من سكانها صوتوا فى استفتاء 2016 لصالح البقاء فى الاتحاد الأوروبي. وتحرص المنطقة على احتفاظ سكانها بحرية تنقل مواطنيها عبر حدودها مع إسبانيا.

وقال داستيس إن محادثات تجرى بين لندن ومدريد منذ يناير، إذ التقت فرق من الموظفين الإسبان والبريطانيين ثلاث أو أربع مرات حتى الآن بترتيب من البلدين. وأضاف فى مقابلة "الأمور تتقدم جيدا ومن ثم نود أن نكون متفائلين".

وقال داستيس "نطمح أن يتم توقيع الاتفاق الثنائى (مع إسبانيا) فى نفس توقيت الاتفاق العام".

